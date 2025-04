Anche Cremona è protagonista del ciclo di iniziative promosse dall’Università Cattolica per sensibilizzare contro la violenza di genere. Dopo la recente ondata di casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica, l’ateneo ha scelto di coinvolgere tutte le sue sedi, tra cui il campus di Santa Monica, per sviluppare riflessioni culturali e scientifiche su un tema tanto delicato quanto urgente.

Nella sede di Cremona l’appuntamento è stato fissato per il 16 marzo con il convegno #segnalidiviolenza, evento che si inserisce in un progetto più ampio coordinato dalla Facoltà di Psicologia all’interno del bando regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. Il convegno ha rappresentato un’occasione di confronto aperto alla comunità universitaria e alla cittadinanza, con l’obiettivo di far emergere e riconoscere i segnali, spesso silenziosi, che precedono episodi di violenza domestica e di genere.

Nel frattempo, lunedì 14 aprile nel campus di Milano si è tenuta la premiazione delle tre migliori tesi di laurea dedicate proprio al tema della violenza di genere, con una mattinata di approfondimento, momenti teatrali e contributi scientifici. Tra i lavori premiati, anche uno studio dedicato alla valutazione di famiglie maltrattanti sul territorio pavese, una ricerca sulla crescita post-traumatica nelle donne vittime di violenza da partner e un’indagine sul difficile equilibrio tra separazione coniugale e tutela dei figli.

“È fondamentale che l’Università si faccia carico, anche attraverso momenti formativi e di ricerca, di contribuire alla costruzione di una cultura del rispetto e della parità” ha sottolineato la professoressa Raffaella Iafrate, delegata del Rettore alle Pari Opportunità. “Premiare chi ha scelto di dedicare la propria tesi alla violenza di genere è un modo per dare valore alla ricerca e al coraggio delle nuove generazioni”.

Il progetto “Psicologia della violenza di genere”, che comprende anche le iniziative svolte a Piacenza e Brescia, ha il sostegno di Regione Lombardia e intende rafforzare il ruolo dell’università come presidio di formazione, consapevolezza e prevenzione.

© Riproduzione riservata