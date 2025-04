Grande Fratello Albania choc, concorrente sferra un pugno e viene arrestato in diretta: cosa è successo

(Adnkronos) – Choc al Grande Fratello Vip Albania. Il concorrente Jozefin Marku è stato arrestato durante la diretta della puntata televisiva dopo aver sferrato un pugno all’inquilino Gjesti che lo ha fatto cadere per terra. Un vero e proprio caos, ripreso dalle telecamere, che è diventato virale sui social.

Con un comunicato pubblicato sui social, la produzione del programma ha chiesto scusa ai telespettatori per il gesto mostrato in diretta televisiva: “Top Channel considera senza precedenti e intollerabile la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti. Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante avvenuto in un momento che sarebbe dovuto essere la fine di un’esperienza, non l’inizio di una reazione del genere. Questo è un comportamento che non rappresenta i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania”, si legge.

Dopo l’atto di violenza che si è consumato sotto gli occhi attenti dei telespettatori, il concorrente colpito, Gjesti, è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ai vari accertamenti: “Il gesto è sotto la cura dei medici, le sue condizioni sono stabili. I medici stanno facendo tutti i controlli necessari dopo questo grave incidente”. E l’aggressore, come si legge nel comunicato, è stato arrestato: “Nel frattempo, la polizia ha scortato Jozefin Marku nella regione più vicina”.

La rete Top Channel conclude chiedendo scusa al pubblico e garantisce che l’aggressione non verrà in alcun modo giustificata: “Dobbiamo sottolineare chiaramente al grande pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o previsto e che la produzione non aveva motivo o indicazioni per farci credere che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di un formato live spesso porta imprevisti, ma questa non è in alcun modo una violenza giustificata. Chiediamo scusa al nostro pubblico, ai partner e alle istituzioni che si aspettano da noi responsabilità e standard. Top Channel sta prendendo provvedimenti immediati in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali”.