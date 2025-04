Napoli-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. I partenopei ospitano oggi, lunedì 14 aprile, l’Empoli al Maradona nel monday night che chiude la 32esima giornata di Serie A. La squadra di Conte cerca una vittoria per tenere il passo dell’Inter, momentaneamente a +6 in vetta alla classifica dopo la vittoria di San Siro contro il Cagliari, mentre l’Empoli va a caccia di preziosi punti salvezza.

La sfida tra Napoli ed Empoli è in programma oggi, lunedì 14 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

Napoli-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn.