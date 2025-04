Champions League, Barcellona e Psg volano in semifinale

(Adnkronos) – Succede di tutto nel martedì di Champions League. Al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund ci crede, ma non riesce a compiere l’impresa e a ribaltare il 4-0 incassato dal Barcellona all’andata. Finisce 3-1 in Germania: doppio vantaggio per i tedeschi grazie a due reti di Guirassy all’11’ (rigore) e al 49’. Al 53’, l’autorete di Bensebaini permette agli spagnoli di accorciare e taglia le gambe ai gialloneri. Nel finale, è ancora Guirassy a firmare il tris, ma non basta: i blaugrana avanzano e aspettano in semifinale la vincente del quarto tra Inter e Bayern Monaco.

Partita ricca di emozioni anche in Inghilterra. Al Villa Park di Birmingham l’Aston Villa vince 3-2 contro il Psg, ma viene eliminato in virtù della sconfitta 3-1 al Parco dei Principi. I francesi partono forte e trovano il doppio vantaggio con Hakimi (11’) e Nuno Mendes (27’). Poi, ecco il clamoroso ritorno degli inglesi, che la ribaltano con Tielemans (34’), McGinn (55’) e Konsa (57’). Nei minuti finali, solo uno strepitoso Donnarumma tiene a galla il Psg. In semifinale, i parigini affronteranno la vincente dell’altro quarto tra Arsenal e Real Madrid.