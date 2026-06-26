Estate ufficialmente arrivata a Cremona con Stradeejay

Estate ufficialmente arrivata a Cremona, e non solo per il clima. Come da diversi anni, anche stasera l’ultimo giovedì di giugno ha fatto da apripista alle aperture serali dei negozi del centro che si svilupperanno per tutti i restanti giovedi di luglio, i Giovedi d’Estate, con eventi e animazioni. E ad aprire la rassegna è stata anche stavolta la discoteca in piazza di Stradeejay, con la firma di Andrea e Michele di Radio DeeJay.

Un evento che ha visto alternarsi sul palco nomi noti come Frankie Hi-Nrg e Albertino,otre ad ospiti come nel caso di Alessandro Canevarolo che ha presentato il prossimo Cremona Circuit di San Martun del Lago.

Grosso dispiegamento di forze l’ordine a presidiare la zona

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