Primo incontro pubblico, lunedi 14 aprile a SpaziOComune, organizzato dall’Associazione Sinistra Futura di Cremona per promuovere la campagna per i 5 referendum dell’8 e 9 giugno. Quattro le forze politiche aderenti: MoVimento 5 Stelle, con Paola Tacchini, Francesca Berardi per Rifondazione Comunista, Paolo Losco per Sinistra Italiana e Gian Carlo Storti in rappresentanza del Partito Democratico.

“Mi soffermo sull’importanza di far prendere coscienza dell’importanza di andare a votare“, afferma Paola Tacchini. “Con tutta la disaffezione verso le forze politiche, troppo spesso deludenti e non coerenti, credo sia stato importante fare capire la differenza di un voto diretto, per quanto “abrogativo”, di decreti legge che in questi ultimi anni hanno impoverito i diritti dei lavoratori, ma anche i diritti umani di chi si sposta in un paese diverso per cercare una vita dignitosa.

“In passato, tra gli anni ’70 e ’90 dei 9 referendum proposti alla popolazione solo uno non ha raggiunto il quorum.

Dalla fine del millennio scorso ad oggi (ultimo referendum nel 2016) la tendenza si è sovvertita, solo 1 su 8 ha raggiunto il quorum.

La mia personale esortazione non è solo quella di andare a votare, ma soprattutto quella di farsi promotori verso chiunque incontriamo in questo periodo da oggi al 8 e 9 giugno e spingerli a loro volta di fare altrettanto.

Una moltiplicazione esponenziale per il bene di tutti i cittadini di oggi e di domani”.

QUI Il LINK ALLA PAGINA DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUI 5 REFERENDUM

