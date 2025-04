Caro direttore,

dopo anni di battaglie politiche e istituzionali, finalmente il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una legge che prevede risorse a sostegno delle bande musicali, dei cori, delle fanfare e dei gruppi folk del nostro territorio. È una buona notizia, soprattutto perché si tratta di realtà che rappresentano un patrimonio unico della nostra tradizione musicale e culturale, capace di unire le comunità, creare occasioni di socialità e custodire la memoria collettiva.

Da tempo, come Partito Democratico, abbiamo sollecitato un intervento strutturato, presentando interrogazioni, emendamenti e ordini del giorno, soprattutto dopo che la pandemia ha messo in forte difficoltà queste associazioni. L’ultimo finanziamento risale infatti al 2019, poi più nulla.

Con questo provvedimento non solo si stanziano nuove risorse, ma grazie al lavoro in commissione siamo riusciti anche a rimuovere alcuni vincoli che avrebbero limitato l’accesso ai fondi. Inoltre, con un ordine del giorno approvato in aula, abbiamo chiesto che il sostegno economico non sia limitato all’anno in corso, ma diventi strutturale, perché queste realtà non meritano interventi occasionali, ma un impegno costante nel tempo.

È un primo passo importante, che riconosce il valore culturale e sociale delle bande e dei cori amatoriali, soprattutto nei territori più piccoli e periferici. Ora serve continuità.

Matteo Piloni, Consigliere regionale del Partito Democratico

