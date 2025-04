Prosegue la rassegna Camminare su un filo di seta, e dopo aver affrontato l’interessante tema della crisi climatica e delle sue conseguenze sulla situazione dei ghiacciai alpini, nel prossimo incontro il focus si sposterà su un argomento locale: flora e biodiversità a Cremona.

Lunedì 28 aprile, alle ore 20.45, al Cinema Teatro Filo di Cremona, il Professor Fabrizio Bonali, noto botanico cremonese, parlerà dell’importanza della biodiversità e della necessità di continui rilevamenti delle piante autoctone e non che nascono sui terreni della Città di Cremona e provincia.

La biodiversità in ambito floristico provinciale sarà analizzata e descritta con riferimenti alla situazione passata e attuale, marcando la condizione di sofferenza degli ultimi ambienti naturali. Verrà presentato il risultato del lavoro di volontari che hanno fornito un primo dettagliato elenco delle specie vegetali spontanee locali.

Tramite proposte concrete, esempi e indicazioni per una partecipazione attiva, il Prof. Bonali sottolineerà come sia fondamentale per la conoscenza dell’ambiente il contributo di più osservatori possibile, anche senza una approfondita preparazione. Questa collaborazione è essenziale per raccogliere dati utili a livello locale e regionale riguardo specie rare, le liste rosse e la Direttiva Habitat, contribuendo così alla conoscenza dell’ambiente.

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, ha già riscosso un buon successo di pubblico e critica e rappresenta un’occasione preziosa per la Città di Cremona per crescere in consapevolezza e responsabilità verso le sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Promossa dal Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, grazie alla partecipazione di un gruppo di associazioni e con il patrocinio del Comune di Cremona, questa iniziativa è realizzata nell’ambito della Trama dei Diritti lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

