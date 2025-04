Il prossimo 13 maggio, alle 8,55, prima della celebrazione delle udienze in tribunale, l’Ordine degli avvocati di Cremona ricorderà il collega Francesco Ghiraldi, scomparso a gennaio all’età di 82 anni. La commemorazione sarà tenuta dall’avvocato Marzia Soldani.

Il 16 ottobre dell’anno scorso, proprio il Consiglio dell’Ordine, presieduto dall’avvocato Alessio Romanelli, aveva festeggiato insieme al collega i 50 anni di carriera. In quell’occasione, il presidente Romanelli gli aveva consegnato la medaglia celebrativa della Toga d’Oro, il prestigioso riconoscimento per aver raggiunto un così importante traguardo.

“Non amo essere commemorato”, aveva premesso, tra battute e ricordi, l’avvocato Ghiraldi, “ma vorrei che fosse il mio primo giorno di professione”.

Laureato a Parma il 17 luglio del 1969, Ghiraldi si era iscritto per la pratica forense al registro dei praticanti procuratori il 27 ottobre del 1969. “All’epoca”, come aveva spiegato il presidente Romanelli, “la pratica era di un anno, poi si doveva fare l’esame con i codici non commentati”.

L’esame, Ghiraldi l’aveva sostenuto e superato presso la Corte d’Appello di Palermo e si era iscritto come procuratore legale il 10 maggio del 1973. Il 15 maggio del 1979 si era iscritto all’Albo degli avvocati, e il 26 giugno 1987 all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori, diventando Cassazionista.

Di lui, come aveva già fatto per l’occasione, il presidente Romanelli ha ricordato “il tratto signorile e la grande eleganza di un professionista estremamente capace che in 50 anni ha dato ampia prova della proprie qualità umane e della propria competenza professionale”.

Sara Pizzorni

