Maltempo flagella l’Italia, a Milano danni e disagi. Chiusi Murazzi a Torino

(Adnkronos) – Forte ondata di maltempo sull’Italia con temporali, violente raffiche di vento e conseguente caduta di alberi che hanno provocato disagi e danni in diverse città italiane, come a Milano.

Pioggia e vento forte hanno causato danni e disagi a Milano. Già dalla serata di ieri le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi in varie zone della città. Il Comune di Milano spiega che, dato il perdurare di tale situazione anche per la giornata di oggi, l’Ucl-Unità di crisi locale, riunitasi ieri sera, ha deciso che oggi i parchi cittadini rimarranno chiusi.

Il Comune ricorda, altresì, che è attiva l’allerta meteo gialla (rischio ordinario) idrogeologica, idrica, temporali e vento, quindi invita cittadini e cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Lambro e Seveso, e dei sottopassi. In particolare, a causa del vento, raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. E di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

E sono ancora intense le piogge sul Piemonte e sul torinese, dove i livelli delle fiumi sono in lenta e progressiva crescita. Al momento nel capoluogo piemontese non si segnalano particolari criticità in città, ma da questa notte, in via cautelativa, è stata disposta con un’ordinanza la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale.

I livelli di tutte le altre aste fluviali sono all’interno delle rispettive soglie di guardia e, per il momento, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare. La Protezione civile della Città di Torino continua, comunque, a monitorare attentamente le evoluzioni delle condizioni meteo e il livello dei fiumi nelle prossime ore.