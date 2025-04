In occasione delle festività di domenica 20 aprile (Pasqua), lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo), venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione) e giovedì 1° maggio (Festa dei Lavoratori), Aprica informa che i servizi di raccolta rifiuti nella città di Cremona subiranno alcune variazioni.

Lunedì 21 aprile (Pasquetta) e venerdì 25 aprile verranno effettuate regolarmente le raccolte porta a porta previste a calendario, a eccezione delle raccolte di pannolini e sfalci vegetali, che invece sono sospese.

Giovedì 1° maggio saranno sospese tutte le raccolte previste. Il recupero delle raccolte avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla festività – con l’esposizione dei rifiuti entro le ore 6.30 – fatta eccezione per le raccolte di organico, pannolini, sfalci e potature che non saranno recuperate.

Nelle giornate del 20, 21, 25 aprile e 1° maggio, inoltre, resteranno chiusi la piattaforma ecologica di San Rocco e gli sportelli di via Postumia 102 e di via Geronimi 7. Gli sportelli resteranno chiusi anche venerdì 2 maggio. Per ulteriori informazioni sono a disposizione dei cittadini il sito www.apricaspa.it, l’App per smartphone e tablet PULIamo e il numero verde 800.437.678.

