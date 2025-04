A causa dell’allerta arancione emessa da Regione Lombardia dalla mezzanotte di sabato 19 aprile per le abbondanti precipitazioni registrate negli ultimi giorni, subirà delle modifiche a livello di percorso la manifestazione Baisakhi prevista per sabato 19 aprile. Il corteo sikh non potrà infatti utilizzare l’area di Lungo Po Europa. Il percorso, di circa due chilometri e mezzo, inizierà in Largo degli sportivi ed interesserà via Postumia, via Buoso da Dovara, Piazza IV Novembre, via Tofane, Piazza Libertà, via Brescia, via Persico, via dell’Annona per terminare in piazzale Luzzara.

Il Comune ha già messo in pre allerta la polizia locale, Aem e Padania Acque per attivare azioni di monitoraggio e contrasto per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. Sono infatti previsti fenomeni naturali che non raggiungeranno valori estremi, ma che potranno interessare un’importante porzione del nostro territorio o dare luogo a danni e a rischi estesi per la popolazione.

I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti e a non avvicinarsi per alcun motivo alle rive del Po: infatti, anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua principali può determinare criticità causate dalle precipitazioni che si sono verificate più a monte dei bacini.

Il personale della Protezione Civile tiene monitorato in modo costante l’evolversi della situazione, mentre Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione, nella mattinata di domani, analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.

© Riproduzione riservata