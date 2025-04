La Fondazione La Pace Onlus sta promuovendo il progetto Oasi di Pace che non è solo un’iniziativa della Fondazione, ma un’opportunità per tutta la comunità. Creare un giardino terapeutico significa offrire agli anziani uno spazio di stimolo e benessere, dove memoria, socializzazione e senso di realizzazione si intrecciano con la natura.

Un luogo speciale dove la terra tra le mani diventa stimolo, le piante coltivate portano soddisfazione e ogni piccolo gesto aiuta a sentirsi parte di qualcosa di importante. Per far sbocciare questo progetto, abbiamo bisogno di tutti. Con una donazione, si può contribuire a creare questo spazio verde e regalare ai nostri anziani un’attività che li faccia sentire protagonisti, in contatto con la natura e con gli altri. Facciamo crescere qualcosa di bello insieme: ogni contributo è un seme di speranza.

In tanti stanno lavorando da circa un anno con molto impegno a questo progetto e siamo vicini alla sua realizzazione.

Per raggiungere l’obiettivo abbiamo avviato una campagna di crowdfunding su IdeaGinger.it, con la formula “o tutto o niente”: se non si raggiungono i 5mila euro si dovranno dovremo restituire tutte le donazioni.

Se invece si raggiungeranno si potrà ultimare l’acquisto di fioriere rialzate per rendere l’orto accessibile a tutti, un impianto di irrigazione per la cura costante delle piante, terriccio, sementi e concime per le prime coltivazioni e, soprattutto, un corso di formazione per operatori e volontari.

La Pace ha pensato a speciali ricompense per i singoli donatori ma anche per le aziende e le associazioni che decideranno di sostenerci, offrendo visibilità come partner ufficiali del progetto.

Questa raccolta fondi è sostenuta dal Credito Padano in collaborazione con la rete Consolida, e rappresenta un’opportunità concreta per costruire insieme un ambiente che promuova benessere e inclusione.

Questo il link al progetto

