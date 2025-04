Dal 22 al 30 aprile 2025, l’Asst di Cremona aderisce all’open week dedicata alla salute della donna promossa da Fondazione Onda. L’obiettivo? Offrire in modo gratuito una serie di servizi finalizzati a promuovere la prevenzione e l’informazione in ambito sanitario, con particolare attenzione alla salute femminile.

L’evento, patrocinato dai Comuni di Cremona e Casalmaggiore, e realizzato in collaborazione con ATS Val Padana e APOM ETS, coinvolge la Ginecologia, la Struttura Complessa Multidisciplinare di Patologia Mammaria e il Laboratorio di Citogenetica e Genetica dell’Ospedale di Cremona, oltre ai Consultori di Cremona e Casalmaggiore.

VISITE SENOLOGICHE: COME PREVENIRE IL TUMORE AL SENO

28 aprile 2025, dalle 14 alle 16

Ospedale di Cremona (Largo Priori 1, Area Donna, 4° piano, lato destro)

Accesso libero

“La prevenzione è uno strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno», sottolinea Daniele Generali (Responsabile della struttura complessa multidisciplinare di patologia mammaria dell’Ospedale di Cremona). L’iniziativa è pensata per tutte le donne che desiderano effettuare un primo controllo senologico, anche in assenza di sintomi evidenti. “L’iniziativa si rivolge in particolare a chi non ha mai eseguito una visita senologica o ha una storia familiare di tumore al seno”.

Durante il consulto, gli specialisti senologi faranno un’anamnesi clinica mirata, un esame obiettivo del seno e, se necessario, forniranno indicazioni per ulteriori approfondimenti diagnostici (come ecografia mammaria o mammografia).

CONSULENZA ONCOGENETICA: CONOSCERE IL RISCHIO PER AGIRE IN TEMPO

Lunedì 28 aprile 2025

Ospedale di Cremona (Largo Priori 1, Area Donna, 4° piano, lato destro)

SOLO SU PRENOTAZIONE

Telefonare il 22 aprile dalle 9 alle 11, numero 0372 405 752

“Il cinque-dieci per cento di tutti i tumori ha un origine ereditaria» Marta Gatti (Medico Genetista Ospedale di Cremona). Durante l’incontro, gli specialisti del servizio di genetica analizzano la storia clinica personale e familiare della paziente. Questo perchè «Le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 sono responsabili della maggior parte delle forme ereditarie note, e si associano al rischio elevato di sviluppare nel corso della vita tumore della mammella e dell’ovaio”.

Ogni anno, il Laboratorio di Genetica e Citogenetica, guidato da Sara Tedoldi effettua circa 300 prime visite oncogenetiche e oltre 800 test genetici. Se durante la visita si scopre di avere una predisposizione genetica, per la paziente viene attivato un percorso di sorveglianza personalizzata, con controlli senologici e ginecologici semestrali e, se necessario, strategie preventive chirurgiche

VISITE GINECOLOGICHE

Ospedale di Cremona (Largo Priori 1, Area Donna, Ambulatorio 2, 4° piano, lato destro)

Lunedì 28 aprile 2025

SOLO SU PRENOTAZIONE

Telefonare il 22 aprile dalle 9 alle 11, numero 0372 405 752

Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano 14, Palazzina A

Martedì 29 aprile 2025, dalle 14 alle 16

SOLO SU PRENOTAZIONE

Telefonare dal 22 al 24 aprile, dalle 12.30 alle 14, numero 0372 408 662

“Un controllo all’anno può davvero fare la differenza, per questo aderiamo a questa iniziativa utile a richiamare l’attenzione della donna sui temi fondamentale per la salute» – spiega Annalisa Abbiati (Direttrice pro tempore Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Cremona).

Il Consultorio è uno spazio di ascolto, consulenza e prevenzione di grande importanza per il territorio: “Solo nel 2024 abbiamo accolto oltre 7000 donne”, racconta Beatrice Malcontenti (Coordinatrice del Consultorio di Cremona).

AL TELEFONO CON L’OSTETRICA: “CALL THE MIDWIFE”

28 Aprile 2025 dalle 9 alle 12.30 Telefono 0375 284 148

Accesso libero

“Call the Midwife” è un servizio telefonico pensato per tutte le donne che desiderano confrontarsi con un’ostetrica in modo veloce e diretto. L’iniziativa nasce da una necessità: le richieste che ogni giorno arrivano al consultorio sono tante. «I dubbi più frequenti sono l’uso della pillola contraccettiva, i sintomi ginecologici e i disturbi legati alla gravidanza», racconta Elviangela Russo, ostetrica del Consultorio di Casalmaggiore. Sarà lei a rispondere al telefono.

COME PRENDERSI CURA DELLA PELLE CHE INVECCHIA

24 e 29 aprile 2025 ore 16.30

Consultorio di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi 3, primo piano)

SOLO SU PRENOTAZIONE

Scrivere a consultorio.casal@asst-cremona.it

Due appuntamenti dedicati alla prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, con l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere della pelle nel tempo. La prevenzione è un pilastro fondamentale per preservare le funzioni di ogni organo, inclusa la pelle, il nostro primo strumento di comunicazione e difesa. Gli incontri, a cura di Cristina Agazzi (assistente sanitaria volontaria) e Daniela Pugnoli (assistente sociale) del Consultorio di Casalmaggiore, offriranno l’occasione per approfondire stili di vita sani, buone pratiche quotidiane e piccoli gesti utili a preservarne la vitalità.

INFO POINT A CURA DI ATS VALPADANA

28 aprile 2025 dalle 14 alle 16

Ospedale di Cremona (Largo Priori 1, Area Donna, 4° piano, lato destro)

Le operatrici di ATS Valpadana saranno a disposizione per fornire informazioni, chiarimenti e materiale utile sui percorsi di prevenzione attivi sul territorio, con particolare attenzione agli screening oncologici rivolti alla popolazione femminile.

Un’occasione preziosa per conoscere meglio i servizi offerti e approfondire l’importanza della diagnosi precoce a tutela della salute.

