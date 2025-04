Il Teatro Ponchielli sold out giovedì sera per Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano. Il suo discorso-lezione, Mordere il Cielo, ha il titolo del suo libro pubblicato nel giugno scorso. Paolo Crepet, divulgatore e noto opinionista in moltissime trasmissioni televisive, ha ribadito l’importanza di “recuperare un metodo di educazione” e “di togliere i giovani di oggi dalla loro confort zone in cui sono abituati a essere”. Grintoso, chiaro e diretto, Crepet ha incantato il Ponchielli e Cremona che l’ha accolto e salutato con enorme affetto.

Paolo è il figlio di Massimo Crepet, in passato pro-rettore dell’Università di Padova e professore di Clinica delle Malattie del Lavoro nello stesso Ateneo. Dalla relazione con Cristiana Melis, con cui si è poi sposato, ha avuto una figlia che porta il nome di sua nonna, Maddalena.

© Riproduzione riservata