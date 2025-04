Il fiume Po, a causa del maltempo delle ultime ore sul Nord Italia, continua a crescere: il corso d’acqua, a Cremona, è aumentato di 4.65 metri nelle ultime 24 ore, attestandosi alle 9 di venerdì mattina a +1.06 sopra lo zero idrometrico.

Intanto a Castelvetro Piacentino e in tutta l’Emilia Romagna è allerta rossa per tutta la giornata per passaggio della piena. Il Comune piacentino ha diramato il divieto di transito sulle strade che scendono in golena.

I livelli del fiume saranno prossimi o superiori alla soglia 3 nel piacentino ed è raccomandato di prestare la massima attenzione e di non avvicinarsi al fiume.

L ‘amministrazione comunale di Stagno Lombardo invece informa i residenti e le attività della golena, che venerdì 18 aprile alle ore 17 presso la sala consiglio del comune si terrà una riunione informativa proprio in merito all’evoluzione della piena del fiume.

