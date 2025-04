Truffa ai danni dell’Ue, a Caltanissetta sequestrati 700mila euro

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Beni per un valore complessivo di circa 700mila euro sono stati sequestrati a Caltanissetta a persone accusate, a vario titolo, di frode in danno a fondi dell’Ue, riciclaggio e autoriciclaggio. Il decreto è stato emesso dal Gip di Caltanissetta su richiesta della Procura europea ufficio di Palermo. L’indagine ha avuto origine da una serie di accertamenti e di attività info-investigative eseguite, in co-delega, dal Centro Operativo DIA e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo nisseno. L’attività di polizia giudiziaria, sotto il coordinamento di EPPO, è stata condotta “mediante riscontri incrociati corroborati da mirate interrogazioni alle varie banche dati, acquisizioni documentali nonché dall’analisi dei flussi finanziari che hanno consentito di ricostruire un articolato reticolo societario adoperato per movimentare i corposi finanziamenti comunitari e, dopo averli illecitamente conseguiti, “ripulirli””, spiegano gli inquirenti.

fsc/mca2

Fonte video: Guardia di Finanza Caltanissetta