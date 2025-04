Approvate, durante l’ultima assemblea generale, le nuove cariche triennali del “Gruppo Articolo 32”, associazione di volontariato attiva da 15 anni a Cremona e nel territorio a servizio dei migranti e di tutti coloro che, a vario titolo, non hanno accesso al Sevizio Sanitario Nazionale.

Nel dettaglio, dopo l’approvazione unanime della relazione della Presidente uscente Patrizia Politi, è stato nominato all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo, che è risultato composto da: Giovanna Bianchini, Paolo Bodini, Stefania Ielo, Riccardo Merli, Patrizia Politi, Daniele Regonaschi e Carmen Rauso.

Il Consiglio Direttivo ha, a sua volta unanimemente, nominato Presidente Paolo Bodini, Patrizia Politi vicepresidente, Daniele Regonaschi come segretario e Riccardo Merli come tesoriere.

Il neo Presidente, anche a nome di tutta l’Associazione, ha ringraziato la Dott.ssa Politi per l’ottimo lavoro svolto nel triennio passato e per il grande impegno profuso, nonché per aver dato la disponibilità a continuare la collaborazione nel ruolo di Vicepresidente nonostante altri significativi impegni sempre nell’ambito del volontariato.

L’impegno di Gruppo Articolo 32 nei prossimi anni sarà quello di implementare i servizi offerti e di collaborare sempre più con altre associazioni per l’affermazione della cultura dell’accoglienza e della integrazione dei richiedenti asilo.

