Il 6 aprile scorso si è svolta, presso la sede di via Palestro 32, in presenza e in modalità remota su piattaforma Zoom, l’assemblea dei soci dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Cremona, presieduta dal presidente del Consiglio Uici della Lombardia, Giovanni Battista Flaccadori.

L’assemblea, oltre ad approvare il conto consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell’anno 2024, ha provveduto ad eleggere 5 componenti il Consiglio direttivo, tra 11 candidati, un consigliere regionale e un delegato al prossimo congresso nazionale, che si svolgerà in ottobre, nel corso del quale verranno eletti i componenti il Consiglio nazionale e il presidente nazionale.

La partecipazione è stata buona e alla riunione è intervenuta anche la consigliera nazionale Mirella Gavioli, in rappresentanza del presidente nazionale Mario Barbuto.

Per quanto riguarda la struttura territoriale, i candidati più votati dai soci, sia mediante elezioni in presenza che tramite il voto elettronico su una piattaforma dedicata, sono stati Pierluigi Chiappetti, Flavia Tozzi, Mara Parmigiani, Giuseppe Capelli e Daniele Signore.

Quale membro in seno al Consiglio regionale è stato eletto Davide Cantoni, mentre l’incarico di rappresentare la sezione di Cremona al congresso nazionale è stato affidato a Flavia Tozzi, che ha ottenuto un numero di voti superiore a quelli dell’altro candidato, Giuseppe Capelli.

L’assemblea dei soci ha anche riconfermato l’incarico di Organo di Controllo Monocratico al ragionier Sostene Sperzagni, che ha già ricoperto tale ruolo nel quinquennio appena trascorso.

Giovedì 17 aprile, poi, si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio territoriale, nella quale si sono riuniti i cinque componenti eletti per l’attribuzione delle cariche di presidente, vice presidente e consigliere delegato.

La carica di presidente è stata affidata all’unanimità a Pierluigi Chiappetti, che quindi sostituirà la presidente uscente Flavia Tozzi, che, per statuto, non poteva più ricoprire tale ruolo in quanto esauriti i tre mandati previsti dallo statuto sociale.

Tozzi, però, resterà a coprire la carica di vice, mentre il ruolo di consigliere delegato spetta a Giuseppe Capelli.

Tutti i voti sono stati espressi all’unanimità dai 5 componenti, il che fa presagire un’ottima intesa futura per le attività del nuovo Consiglio.

© Riproduzione riservata