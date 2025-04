Le confetture solidali di “Cascina San Marco di Tidolo” sono sbarcate a Roma in occasione della giornata del Made in Italy.

Lo scorso 15 aprile, infatti, una delegazione dell’impresa agricola sociale che opera nelle campagne cremonesi nella frazione del comune di Sospiro era presente all’evento FEDERITALY-100 MadeInItaly, organizzato presso lo Studio Orizzonte Gallery (Parioli) nella Capitale.

“Cascina San Marco” è un progetto nato nel 2016 che vede protagonisti giovani con disabilità intellettiva ed autismo residenti presso il Dipartimento delle Disabilità di Fondazione Sospiro; lo scorso luglio, la realtà cremonese aveva ricevuto per le sue marmellate un’importante certificazione.

“Un onore essere presente a questo importante evento nazionale – spiega il presidente Simone Zani – per rappresentare l’Impresa Sociale Cascina San Marco, che ha ottenuto nel 2024 la Certificazione FEDERITALY – 100% Made in Italy. Un altro bellissimo traguardo, oltre che emozionante, essendo la prima Impresa Sociale in Italia ad aver raggiunto questo risultato.”

Durante la trasferta romana, per la delegazione cremonese è arrivata un’altra sorpresa: la consegna dell’Attestato, ricevuto dalla Presidente FEDERITALY Lazio, Avv. Maria Stella Russo, e sottoscritto dal Presidente Nazionale FEDERITALY dott. Carlo Verdone e dal Segretario Nazionale FEDERITALY, dott. Lamberto Scorzino.

“Un particolare ringraziamento – ha concluso Zani – ai nostri collaboratori che mi hanno accompagnato: Antonio D’Avanzo (Ambassador di Fondazione Sospiro e Cascina San Marco), e Greta Rigonelli (organizzatrice di eventi di raccolta fondi per i nostri progetti Sociali)”.

