Dopo il successo straordinario della serie Doc – Nelle tue mani, che ha conquistato milioni di spettatori in Italia e all’estero, la storia del medico cremonese Pierdante Piccioni continua a far parlare di sé. In questi giorni è infatti in onda il promo ufficiale che annuncia l’imminente messa in onda sulla Rai della versione americana della serie, prodotta da Fox e liberamente ispirata al format italiano.

La serie USA, semplicemente dal titolo DOC e che nella versione a stelle e strisce ha per protagonista un medico donna, ha preso spunto proprio dalla fiction interpretata da Luca Argentero, a sua volta ispirata alla vera vicenda del dottor Piccioni: già primario del Pronto Soccorso di Lodi, fu protagonista di un grave incidente nel 2013 che gli ha cancellato dodici anni di memoria. Una storia potente e unica, capace di attraversare i confini e conquistare il cuore di un pubblico internazionale.

Il legame con Cremona resta fortissimo. Pierdante Piccioni, nato e cresciuto in provincia (più precisamente a Levata di Grontardo), ha spesso raccontato quanto le sue radici abbiano influenzato il suo modo di vivere la medicina, anche dopo l’incidente. Autore di libri autobiografici da cui la Rai ha tratto ispirazione per la serie con Argentero, Piccioni è oggi considerato un simbolo rinascita.

L’arrivo in Italia della versione americana di Doc rappresenta un ulteriore riconoscimento all’impatto culturale che questa storia – in parte cremonese – ha saputo generare.

