Per chi ha deciso di passare il fine settimana pasquale in provincia e per i turisti, ecco una guida ad eventi e attività organizzate nei giorni di Pasqua e Pasquetta sul territorio cremonese.

CREMONA – Il Polo Museale Diocesano di Cremona – che comprende il Museo Diocesano, il Battistero e il Torrazzo – accoglie i visitatori anche nei giorni di Pasqua, Pasquetta e per la Festa della Liberazione. Nella giornata di Pasqua, le sedi saranno aperte per l’intera giornata, secondo gli orari abituali: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Nel lunedì di Pasquetta il Polo museale aprirà straordinariamente con orario continuato dalle 10 alle 18.

È anche un’opportunità per visitare la mostra in corso al Museo Diocesano, Il Cavalier Malosso. Per ulteriori informazioni su biglietti e ingressi, contattare l’indirizzo e-mail info@museidiocesicremona.it

Il Museo del Violino sarà aperto sia la domenica di Pasqua che lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo) dalle 10 alle 18. Per le audizioni “Il suono di Stradivari” sabato e dimenica alle 12 Aurelia Macovei si esibirà col violino Clisbee 1669 (Stradivari) mentre lunedi e martedì sarà la volta di Stefan Stancic col Vesuvio 1727c (Stradivari).

Altri musei in città sono il Museo Civico Ala Ponzone e il Museo Archeologico San Lorenzo, entrambi aperti a Pasqua e Pasquetta dalle ore 10 alle 17.

Per chi è appassionato di palazzi e castelli, nel giorno di Pasquetta saranno aperte per visite guidate varie dimore storiche cremonesi (informazioni e prenotazioni: Infopoint / Target Turismo Cell. 3791165691). Nel centro storico di Cremona sarà aperto Palazzo Calciati Crotti, costruito a partire dal 1763 e arricchito negli anni successivi da decorazioni di importanti autori della scuola pittorica cremonese. Le visite guidate partiranno alle ore 15 e 16.30.

IN PROVINCIA – A Soncino si organizzano visite alla Rocca sforzesca, alla scoperta dei suoi meccanismi difensivi e le sue stanze dai sotterranei alle torri. I tour guidati saranno nella domenica di Pasqua alle ore 11, 15.30 e 17. La prenotazione è obbligatoria telefonando il numero 0374 83675 o contattando l’indirizzo e-mail info@valledelloglio.it.

Per chi preferisce un’attività all’aperto, a Soresina si terrà il Mercato straordinario dell’Angelo, che si svolge il lunedì di Pasquetta di ogni anno. L’evento viene organizzato in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Soresina. Rimanendo in tema, a Soncino ci sarà la prima edizione del mercatino vintage di Pasquetta Recupero&Creativo, con oggettistica e creazioni fatte a mano, dalle 9 alle 18.

Nel territorio casalasco, invece, porte aperte per la tradizionale apertura di Pasquetta delle dimore a Casteldidone e Torre de’ Picenardi (Informazioni e prenotazioni: Infopoint / Target Turismo Cell. 3791165691).

Il Castello Mina Della Scala a Casteldidone è una residenza nobiliare di campagna eretta alla fine del 16esimo secolo che conserva al suo interno decorazioni, arredi e una moltitudine di cimeli delle famiglie che l’hanno abitata nei secoli, mentre Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi è un’antica dimora legata ai suoi nobili proprietari, committenti del monumentale giardino all’inglese. Si tratta di uno dei primi esempi del genere costruiti in Italia, divenuto famoso nell’Ottocento, visitato e citato da sovrani, letterati e artisti. Per entrambi visite guidate sono in partenza in due turni alle ore 15 e 16.30.

Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce sarà aperta a Pasquetta, oltre che il 25 aprile e il primo maggio, dalle 10:30 alle 19. Le visite guidate si svolgeranno alle ore 11, 15, 16 e 17. Nel parco ottocentesco della villa è possibile organizzare un picnic con famiglia, amici ed eventuali amici a quattro zampe al costo di 5€ a persona. All’interno della villa è in corso anche la mostra fotografica temporanea di Sara D’Avola dal titolo Quel dolce e flebile sentire… Da ramo spoglio ad icona sacra.

Anche a Casalmaggiore non mancano le aperture museali. Il Museo Diotti, con l’esposizione permanente e la mostra temporanea dedicata a Paride Falchi, sarà aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 15.30 alle 18.30. Anche il Museo del Bijou sarà aperto entrambi i giorni in orario festivo, dalle 15 alle 19, durante cui sarà possibile visitare la mostra Gioielli di Gusto.

A Trigolo, ci sarà un evento unico nel suo genere: la Pasquetta dei Motociclisti organizzata dal gruppo motociclisti trigolesi Team Giuseppe Azzini. Dopo la Messa delle 10, il parroco impartirà la benedizione ai motociclisti, che si riuniranno poi in oratorio per un rinfresco.

Per chi ama curiosare tra i mercatini, il giorno di Pasqua a Pizzighettone, come ogni terza domenica del mese si terrà il Mercatino dei Nonni tra le antiche mura (vintage, oggetti usati e rarità); a Izano mercatini e Street Food sia nella domenica di Pasqua che lunedì di Pasquetta nel Parco Vallée de L’Hien dalle 9 alle 19, con l’evento collaterale Fiera della Pallavicina: attività per tutti i gusti, truccabimbi, battesimo della sella e per i più grandi anteprima musicale nella serata di sabato con dj Luca dalle 17 alle 24.

Anche a Offanengo mercatino del vintage nell’area parking presso la discoteca Charlie Brown, come ogni domenica e anche per Pasqua.

