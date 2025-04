Rischio idraulico e piena del Po, ora il codice di allerta è rosso. A riferirlo è il comune di Cremona, con una nota ufficiale diramata nel pomeriggio.

Si legge: “Dalle ore 14 di sabato 19 aprile sino a prossimo aggiornamento il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia segnala che il codice di rischio idraulico da arancione è passato a rosso per le aree interessate dalla piena del fiume Po. Nella mattinata di domenica 20 aprile saranno analizzati i nuovi scenari previsionali a disposizione e saranno rivalutati i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.

A causa delle abbondanti precipitazioni registrate nei giorni scorsi, in particolare sui bacini idrografici dei fiumi Sesia e Ticino, del passaggio dell’onda di piena sul fiume Po attualmente in territorio lombardo con possibilità di ulteriori superamenti della soglia 3 di allertamento e della concomitante piena sul fiume Ticino, delle precipitazioni previste per la giornata di domenica 20 aprile, anche a carattere di rovescio o di temporale, in alcune zone della regione, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha infatti chiesto ai sistemi locali di protezione civile di mantenere una fase operativa di attenzione-preallarme in quanto i livelli di criticità sono alti.

Per questo motivo prosegue lo stato di pre allerta della Polizia Locale, di AEM Cremona S.p.A. e di Padania Acque S.p.A. per le azioni di monitoraggio e contrasto finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. Rimango pertanto in vigore tutti i provvedimenti già adottati nella giornata di venerdì 18 aprile. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti e si ribadisce l’invito a non avvicinarsi per alcun motivo alle rive del Po: infatti, anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nel fiume può determinare criticità.

Il personale della Protezione Civile del Comune tiene monitorato in modo costante l’evolversi della situazione”.

Alle 14:30 di sabato a Cremona si registrano 3.73 metri sopra lo zero idrometrico, ancora in zona di criticità 2 (arancione). Al raggiungimento del terzo livello di guardia mancano circa 50 centimetri.

© Riproduzione riservata