Proseguono i controlli straordinari sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona, che nella serata tra venerdì e sabato hanno emesso due ordini di allontanamento, in applicazione del nuovo Regolamento di Polizia Locale e della Civile Convivenza della città di Cremona.

Protagoniste, ancora una volta, le zone del centro e luoghi della movida cittadina.

Il primo episodio che ha attirato l’attenzione dei militari della Radiomobile ha avuto luogo nella tarda serata di venerdì in Via Mercatello, dove un uomo di 50 anni stava infastidendo alcuni clienti di un locale: il soggetto è stato segnalato per ubriachezza molesta con l’ordine di allontanamento per 48 ore dalla via, come previsto dal regolamento.

A distanza di poche ore, verso le 3 del mattino del sabato, i gestori di un locale in piazza della Pace hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa della presenza di tre soggetti ubriachi che infastidivano i clienti.

All’arrivo della pattuglia, però, due dei tre soggetti si erano già allontanati, mentre il terzo è stato fermato dai Carabinieri: si tratta di un uomo di 30 anni, al quale è stata notificata la violazione amministrativa per ubriachezza molesta e l’ordine di allontanamento, sempre per 48 ore, da piazza della Pace.

Gli interventi si inseriscono nel solco di una serie di attività che, negli ultimi giorni, hanno portato a numerose azioni che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano, immigrazione e atti contrari alla pubblica decenza.

