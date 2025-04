Prosegue sino alle ore 14 di lunedì 21 aprile l’allerta rossa per rischio idraulico nelle aree interessate dalla piena del fiume Po che può causare possibili fenomeni di quello che in termini tecnici viene definito rigurgito sui suoi corsi tributari.

A renderlo noto è stato il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia. Nella mattinata di lunedì 21 aprile saranno analizzati i nuovi scenari previsionali a disposizione e saranno rivalutati i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.

A causa del passaggio dell’onda di piena del fiume Po nelle provincie di Cremona e Mantova, con possibilità di ulteriori superamenti della soglia 3 di allertamento, delle precipitazioni che hanno interessato nei giorni scorsi i settori occidentali della regione e che hanno contribuito ad aumentare il grado di saturazione dei suoli, nonché delle ulteriori precipitazioni previste per domenica 20 aprile, anche a carattere di rovescio o di temporale, in alcune zone della regione, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha infatti chiesto ai sistemi locali di protezione civile di mantenere una fase operativa di preallarme in quanto i livelli di criticità sono elevati.

Per questo motivo prosegue lo stato di preallerta della Polizia Locale, di Aem Cremona e di Padania Acque per le azioni di monitoraggio e contrasto per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. Rimangono pertanto in vigore tutti i provvedimenti già adottati nei giorni scorsi.

“I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti e si ribadisce l’invito a non avvicinarsi per alcun motivo alle rive del Po: infatti, anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nel fiume può determinare criticità” fa sapere l’amministrazione comunale di Cremona.

“Il personale della Protezione Civile del Comune tiene monitorato in modo costante l’evolversi della situazione”.

Intanto il livello del Po all’idrometro cittadino è sceso a +2,96, mentre il colmo di piena del fiume Po sta transitando nelle sezioni tra Casalmaggiore e Boretto con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso).

Come evidenzia l’Aipo, In queste ore a Casalmaggiore i livelli si attestano attorno ai 6,15 metri sopra lo zero idrometrico e a Boretto attorno ai 7,00 metri. A Borgoforte è stata superata la terza soglia di criticità.

Si stima che nel tratto tra Casalmaggiore e Boretto i livelli si attestino su valori superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso) ancora per le prossime 24 ore (a partire dalle 12 di oggi) e a Borgoforte fino alla serata di domani (lunedì).

“La piena interessa le aree golenali” sottolinea Aipo. “E’ raccomandata la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione, anche per la presenza di materiale flottante, ed è indispensabile attenersi alle indicazioni ed ordinanze degli Enti competenti.

