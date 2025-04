A cinque giornate dal termine del campionato i punti hanno un peso specifico maggiore, per un finale di stagione esaltante. Di fondamentale importanza in questo senso è la giornata di Pasquetta, che si chiuderà alle 20:30 con la sfida tra Pisa e Cremonese.

Grigiorossi attesi da una gara determinante per il termine della regular season, contro la seconda forza della Serie B. La squadra allenata da Pippo Inzaghi è reduce da un periodo altalenante, ma può comunque vantare un distacco di 7 punti sulla terza in classifica. Per la Cremonese sarà invece l’occasione di mantenere a distanza di sicurezza Juve Stabia e Catanzaro, magari provando ad accorciare sullo Spezia.

Obiettivo non semplice da raggiungere, visto che i liguri, alle 15, sono attesi da una partita sulla carta abbordabile, contro il fanalino di coda Cosenza. Alla portata anche il match che attende la Juve Stabia, impegnata, sempre alle 15, in casa contro la Sampdoria. Alla stessa ora in campo anche il Catanzaro al Martelli contro il Mantova che, nonostante la classifica deficitaria, si è reso protagonista di una super rimonta nell’ultimo turno proprio contro lo Spezia.

In chiave playoff il Bari è di scena al Druso di Bolzano contro il Sudtirol, mentre il Palermo ospita al Barbera la Carrarese. Ha un peso importante in questo senso anche l’incrocio delle 17:30 tra Modena e Cesena, visto che entrambe al momento si trovano a ridosso delle prime otto posizioni.

Non mancano infine le emozioni legate alla corsa salvezza. Proibitivo l’impegno per il Frosinone sul campo del Sassuolo, anche se i ciociari arrivano da 9 risultati utili consecutivi. Brescia-Reggiana e Cittadella-Salernitana sono invece scontri diretti che potrebbero indirizzare in maniera netta la corsa per evitare la retrocessione.

Simone Guarnaccia

