Il mondo piange Papa Francesco. Il pontefice si è spento all’età di 88 anni. A darne l’annuncio il card. Farrell: “Una vita interamente dedicata al Vangelo e alla Chiesa, vissuta con amore e coraggio, specialmente verso i poveri. Lo raccomandiamo all’infinita misericordia di Dio, con immensa gratitudine per il suo esempio”.

Eletto il 13 marzo del 2013 è stato il primo gesuita a diventare papa e il primo pontefice proveniente dal continente americano. Bergoglio è stato il primo ad assumere il nome di Francesco, in onore di san Francesco d’Assisi.

Conquistò tutti con il suo “Buonasera” rivolto alla folla di fedeli che lo salutava nel suo primo discorso davanti a San Pietro. Papa della teologia del popolo sarà ricordato come uno dei più grandi comunicatori della storia. Rimarrà scolpita nella memoria l’immagine di Bergoglio durante il Covid che attraversa una piazza San Pietro deserta sotto alla pioggia.

Durante il suo pontificato ha compiuto 47 viaggi in 66 nazioni. Tra le visite apostoliche in Italia ricordiamo quella a Bozzolo a giugno del 2017 in pellegrinaggio alla tomba di don Primo Mazzolari.

Una visita che ha lasciato il segno non solo nei fedeli, o al vescovo, ma anche allo stesso pontefice, che dopo aver lasciato Bozzolo ha inviato un biglietto al vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni. Una missiva breve ma intensa, in cui Papa Francesco ha espresso i propri sentiti ringraziamenti per la giornata trascorsa e per l’accoglienza calorosa.

Lo ricordiamo in preghiera sulla Tomba di Don Primo Mazzolari, figura amata che ha ricordato in più occasioni durante il suo pontificato, più volte definito “Parroco d’Italia”.

Lo scorso dicembre mons. Antonio Napolioni aveva ricevuto anche uno scritto di Francesco, che ringraziava per “la copia della bella ed originale lettera “S. Omobono scrive al Papa”, al centro dell’omelia del Vescovo in occasione della festa del Patrono. E poi ancora ricordiamo l’emozionante incontro con Bergoglio dei ragazzi di Thisability e quello con una delegazione di Fondazione Sospiro in occasione della “Giornata Mondiale dell’Autismo”.

In occasione della “Giornata nazionale del risparmio energetico”, una delegazione di studenti, docenti, sostenitori e finanziatori del primo corso di Management per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili (Cer), promosso dall’Università Cattolica del S. Cuore, ha partecipato lo scorso 12 febbraio all’udienza di Papa Francesco, scegliendo simbolicamente di consegnare al Santo Padre un Attestato di Manager di Cer. Ultimo contatto terreno tra Papa Francesco e la nostra comunità.

