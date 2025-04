“La scomparsa di Papa Francesco rappresenta un momento di profondo dolore e riflessione per la comunità cattolica e per l’intera umanità”: così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si pronuncia sulla morte di Papa Francesco, unendosi “al cordoglio del mondo intero per la perdita di una figura che ha segnato in modo indelebile il nostro tempo”.

“Il Santo Padre ha saputo parlare con coraggio e umiltà al cuore delle persone, affrontando con spirito evangelico le grandi sfide del nostro tempo” scrivono in una nota i consiglieri Marco Olzi, Chiara Capelletti, Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli, Matteo Carotti. “La sua voce, capace di richiamare alla giustizia, alla pace e alla dignità dell’uomo, resterà viva nella memoria collettiva.

Anche da Cremona, città dalle radici cristiane profonde, desideriamo rendere omaggio a un pontefice che ha saputo incarnare l’essenza più autentica del servizio e della fede.

In questo momento di lutto, rivolgiamo un pensiero di preghiera e riconoscenza alla sua memoria”.

