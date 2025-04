Nuova mostra al Centro Pinoni. Sabato, 26 aprile, alle 17,30, nelle sale di Largo Carelli 5, s’inaugura la personale del lodigiano Giuseppe Torresani. In esposizione sono state selezionate una trentina di tele a tema paesaggistico.

“La pittura di Torresani – spiega il curatore, Simone Fappanni – nasce da uno sconfinato amore per la natura che egli traduce in ricche composizioni di profonda indole lirica.

L’alternarsi delle stagioni e il ciclo vitale sono al centro del suo comporre, entro il quale viene bandita qualsiasi ovvietà. Ed è qui che si co-glie a pieno il ‘gesto’ pittorico di Torresani, che con tinte spesso pastellate riesce a rendere, attraverso un abile lavoro simile, per temperatura immaginativa e stilistica, a un minuzioso cesello, l’incanto e la poesia di quanto egli osserva e rapprenda abilmente nelle sue tele.

In rapidi e mai discontinui tocchi, il pittore ci guida, quasi per mano, verso la graduale scoperta di variazioni coloristiche davvero inattese, come del resto lo sono le emozioni e le sensazioni che si provano di fronte a quella rasserenante “estasi” che egli crea in seno ai suoi lavori creativi. Un senso di composta serenità, di quasi remota simmetria con la natura si respira osservando accuratamente le sue poetiche composizioni, nelle quali spesso il tempo sembra in un certo senso “fermarsi”, tanto da sottendere l’eternità di un silenzio, di un frammento dell’ispirazione di questo eclettico pittore.

Di particolare interesse è, inoltre, la sua ricerca coloristica che s’inserisce nella tradizione paesaggistica lombarda, e lodigiana in modo particolare, del secondo Novecento, andando a completarsi con quel senso della natura, ripresa en plein air alla maniera degli impressionisti francesi, che dona all’insieme un senso di vibrante serenità e di dolcezza, dove la presenza umana è semplicemente sottintesa”.

Originario di Codogno, vive a Castiglione d’Adda. Ha studiato presso Università Cattolica del Sacro Cuore. Membro dell’Associazione Culturali per le Arti Visive, ha esposto con successo in diverse, importanti sede, conseguendo significativi premi e riconoscimenti. L’esposizione, che vanta il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale, può essere visitata gratuitamente fino al 22 maggio dalle ore 14,15 alle 16,15 e in occasione delle iniziative socio-culturali, anche serali, promosse dal Pinoni.

© Riproduzione riservata