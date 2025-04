Morto Papa Francesco, lo stupore e il dolore in piazza San Pietro – Video

(Adnkronos) – C’è stupore, c’è incredulità, ci sono tanti visi tristi in piazza San Pietro tra i migliaia di turisti e fedeli dopo l’annuncio della morte di Papa Francesco, oggi 21 aprile. C’è un religioso silenzio tra i cittadini che sono giunti in piazza alla notizia della scomparsa. E religiosi che pregano in direzione della finestra da cui Bergoglio parlava al suo popolo durante l’Angelus. Ci sono tanti volti giovani, anche missionari da ogni parte d’Italia, già a Roma per la settimana Santa.

“Il carisma di Regnum Christi è vivere bene la propria fede e viverla soprattutto in uscita, ovvero al servizio degli altri, in apostolato. La notizia della scomparsa di Papa Francesco ci ha colti di sorpresa”, dice all’Adnkronos un giovane dell’organizzazione internazionale del Movimento Regnum Christi tra i tanti impegnati in attività umanitarie, mediche e di evangelizzazione.

“E’ un momento di grande tristezza, per molti di noi Francesco è il primo Papa che abbiamo seguito dalla sua elezione. Un Papa che si è speso molto per gli ultimi. Siamo qui per accompagnarlo in un momento così cruciale, non solo per il Papa in sé che adesso si trova a passare alla prossima vita, ma anche per la Chiesa cattolica in generale”. (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)