WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un grande vuoto in tutto il mondo. In America sono diversi i cittadini convinti che proprio in questo periodo storico il mondo avrebbe avuto più che mai bisogno di una figura come quella del Papa argentino, sempre compassionevole e vicino a tutte le persone.

