Cremona Solidale, Azienda Speciale comunale per i servizi alla persona, ha indetto la selezione pubblica per l’assunzione fino al 2029 del direttore generale, incarico ricoperto attualmente come reggente dal direttore sanitario Simona Gentile. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per le candidature; il termine per la presentazione è il 9 maggio.

Il ruolo è vacante da oltre un anno, l’ultima a ricoprirlo fu Alessandra Bruschi.

E’ necessario il possesso di diploma di Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza o equipollenti, sia del vecchio ordinamento che delle corrispondenti Lauree Specialistiche o Magistrali e unadocumentata esperienza di servizio di almeno 5 anni in posizione dirigenziale o apicale maturata in aziende pubbliche o private nel settore sanitario o sociosanitario. Al Direttore Generale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale per il personale dirigenziale dell’Area delle Funzioni Locali; il compenso annuo lordo è di € 45.260,77 (trattamento tabellare annuo) oltre a € 53.665,00 come retribuzione annua di posizione.

