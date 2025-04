Un talento cremonese, da sempre appassionato al mondo del teatro e della musica, è stato scelto per far parte del cast di un nuovo musical londinese.

Si tratta di Matteo Giambiasi, che dal 3 al 25 maggio debutterà nel cuore di Londra con Snap, un musical che andrà in scena in uno dei teatri dell’Off West End più attivi della capitale britannica.

Il giovane interprete vestirà i panni di un personaggio affascinante, ma con un lato oscuro.

“Interpreterò un personaggio che si chiama Max – ha commentato Giambiasi – un fotografo di campagne pubblicitarie, carismatico ma anche manipolatore; un cattivo. Si tratta di conseguenza è un soggetto molto interessante“.

Matteo Giambiasi, 100% cremonese, da circa un anno si è trasferito a Londra per dedicarsi alla sua passione. Ora, puoi dire di averla fatta diventare una professione; con lui, nel cast, altri giovani talenti emergenti.

