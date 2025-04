Come rilanciare l’importanza dell’istruzione? Attraverso le emozioni, perché l‘apprendimento non è solo una questione di cervello. Questo è il tema del prossimo appuntamento de Il Tempo dell’Infanzia dal titolo Emozioni e apprendimento. Quant’è importante imparare, quant’è importante emozionare, in programma lunedì 28 aprile alle ore 17, al Teatro Monteverdi (via Dante, 149). A parlarne sarà Andrea Maggi, insegnante nella vita e nella finzione: ha infatti vestito infatti i panni del prof. Maggi, docente di italiano, latino ed educazione civica ne Il Collegio, il docureality campione di ascolti di RAI 2. Dal 2022 fa parte del cast di Splendida Cornice, programma di RAI 3 condotto da Geppi Cucciari.

Andrea Maggi come scrittore ha pubblicato diversi romanzi, per citare solo i più rencenti: nel 2019 ha scritto Guerra ai prof! e il saggio Educhiamoli alle regole – Istruzioni per crescerli responsabili e felici. Nel gennaio 2021 ha pubblicato Conta sul tuo cuore e Tutti Promossi, e l’anno successivo Storia di Amore e di Rabbia, mentre Il mio Socrate è il suo ultimo lavoro. I suoi interventi live con ragazze e ragazzi, per guidarli nella scelta del percorso di studi più adatto, sono sempre sold out. Gli adulti amano ascoltarlo quando spiega loro come educarli alle regole. Oppure quando rende attuali le biografie dei grandi personaggi della letteratura italiana. L’appuntamento è gratuito, previa iscrizione al link: https://emozioniapprendimento.eventbrite.it.

Sempre nell’ambito del progetto Il Tempo dell’Infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali del Comune di Cremona, con focus sulla fascia 0 -14 anni, proseguono le proposte per bambine, bambini e famiglie. Domenica 4 maggio, alle ore 16, al Museo del Violino, si terrà Musica Favolosa, spettacolo a cura del Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona.

Mercoledì 7 maggio nuovo appuntamento dell’iniziativa Storie di casa (mia) nostra: letture condivise in Piccola Biblioteca a cura del Gruppo Mamme Lettrici. Altro appuntamento da non perdere è quello con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e ricercatore al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano, in programma lunedì 5 maggio alle ore 17 al Teatro Monteverdi dal titolo Allenare alla vita – come e perché ripristinare l’autorevolezza educativa e affettiva dell’adulto e già sold out.

Tutte le proposte dell’edizione 2025 de Il Tempo dell’Infanzia, nonché le modalità di partecipazione, sono disponibili all’indirizzo https://iltemporitrovato.comune.cremona.it.

