Incendio in un cantiere nautico a Olbia

OLBIA (ITALPRESS) – Vasto incendio divampato a Olbia nel cantiere Nautica Acqua di Cala Saccaia. La coltre di fumo ha avvolto tutta la zona e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia e Arzachena, supportati da una pattuglia dei Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, tre ambulanze e un elisoccorso schierati per precauzione. Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo i primi accertamenti, l’incendio avrebbe avuto origine da un’auto parcheggiata all’esterno del cantiere, dove sono custodite una trentina di imbarcazioni. Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno ancora operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

