Apac (Associazione Protezione Animali Cremona) è in cerca di nuovi volontari, per sfamare e curare i gatti nelle varie realtà cittadine (colonie o stalli), portare i felini dal veterinario, prestare aiuto nella ricerca di casa per gatti abbandonati.

Al momento dell’inserimento, i volontari saranno affiancati da operatori più esperti, per essere introdotti nelle varie attività.

L’associazione, costituita nel 1999, si occupa del benessere felino cittadino cremonese attraverso una rete di volontari che operano sul territorio. Svolge le proprie attività quotidianamente, sia al mattino che al pomeriggio, permettendo così ai volontari di scegliere liberamente gli orari in cui partecipare. Tutte le attività si svolgono a Cremona.

L’associazione offre a tutti i volontari un’assicurazione, inoltre dà la possibilità a chi ama gli animali di potersi prendere cura di loro con flessibilità di disponibilità. Per candidature e contatti: 345.7974312 – caterina.severino@gmail.com.

