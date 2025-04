Due cicogne stanno facendo il nido su una pianta all’interno della scuola materna San Giorgio, in via Santa Maria in Betlem. Uno splendido spettacolo, ma non così raro: le cicogne nidificano infatti principalmente durante i mesi di marzo e aprile, scegliendo posizioni elevate e aperte come tetti di edifici, tralicci elettrici, o persino alberi.

Costruiscono nidi grandi, a volte riutilizzando quelli precedenti, in cui la femmina depone in media 3-6 uova. Le uova vengono covate per circa 33-34 giorni, e i pulcini restano nel nido per circa 70 giorni prima di imparare a volare.

Si ringrazia Angelo Arisi, della Tabaccheria di Via Santa Maria in Betlem, per la segnalazione.

