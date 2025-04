Il ritmo torna protagonista con CremonaDue Live Beats, la rassegna musicale firmata Centro Commerciale CremonaDue, che quest’anno apre ufficialmente i festeggiamenti per il 40° anniversario del primo centro commerciale d’Italia.

Un traguardo importante, celebrato con tre serate-evento pensate per emozionare ogni generazione e proseguire il successo dell’edizione 2024, che aveva visto esibirsi artisti come Loredana Berté, con la tappa zero del suo “Ribelle Tour”, e gli internazionali Sophie and the Giants.

Il 20 giugno arriva Jimmy Sax. L’artista internazionale che infiamma i palchi di tutta Europa arriva a Cremona con un live ad alto tasso di energia, groove e spettacolo. Grande attesa poi per il concerto del 25 giugno di Francesco Renga: l’eleganza e la voce inconfondibile di uno dei cantautori più amati della scena italiana, per una serata carica di emozioni. Il 4 Luglio poi sarà la volta di Nostalgia 90 per chi vuole scatenarsi al ritmo delle hit indimenticabili.

Il CremonaDue offre due serate imperdibili – Jimmy Sax e Francesco Renga live a soli 25 euro mentre la serata conclusiva Nostalgia 90 sarà gratuita per tutti CremonaDue Live Beats è solo l’inizio: i festeggiamenti continueranno in autunno, con nuove sorprese, eventi e iniziative pensate per celebrare insieme ai visitatori questo importante traguardo.

