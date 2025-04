25 aprile, Pecoraro Scanio “Rilanciamo nuovo articolo 9 Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Celebrare gli ottant’anni della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo significa oggi anche rilanciare i valori fondanti della nostra Repubblica, tra cui il nuovo articolo 9 della Costituzione, che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. È una Costituzione moderna, avanzata, che prosegue nel solco della Resistenza e si fa carico non solo dei diritti dei cittadini, ma anche della salvaguardia del pianeta”, dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente e Presidente Fondazione UniVerde .

“Capisco l’invito del Governo a una celebrazione sobria, ma una festa è sempre una festa, anche se vissuta con rispetto. E la Liberazione è una festa della libertà, della pace e dei diritti. Il miglior modo per onorarla oggi è promuovere la consapevolezza del legame tra libertà e sostenibilità, tra democrazia e tutela del creato”, aggiunge Pecoraro Scanio.

“E anche un modo per onorare il messaggio ecologista di Papa Francesco, espresso con forza nell’enciclica ’Laudato si’. Un testo che andrebbe insegnato nelle scuole, per educare le nuove generazioni alla cura della casa comune, alla giustizia climatica e alla difesa dei più deboli”, prosegue.

“Viva il 25 aprile, viva la libertà, la pace e la tutela dell’ambiente: questa è la nostra eredità, e insieme il nostro impegno per il futuro”.

