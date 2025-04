Nei giorni scorsi Anafibj (Associazione nazionale allevatori della razza frisona, bruna e Jersey italiana) ha organizzato, in collaborazione con Raggio di Sole, un Open Day presso l’azienda agricola La Corte di Dotti a San Possidonio, dal titolo “Open Dairy Next, Genetica, nutrizione e benessere per l’allevamento del futuro”, che ha ospitato 600 visitatori, nonostante il tempo sfavorevole abbia attanagliato il territorio per tutta la settimana. Contro ogni aspettativa, anche la pioggia si è fermata e ha dato modo agli ospiti di godersi appieno l’evento fino all’ultimo, per poi partecipare al pranzo conviviale organizzato in azienda.

Un percorso predefinito ha permesso di visitare in modo completo l’allevamento, con la possibilità di unirsi in piccoli gruppi all’ingresso in azienda per partecipare alle visite guidate organizzate dai collaboratori di Raggio di Sole. Ai principali organizzatori dell’Open Day si sono aggiunte tante altre aziende sponsor, fornitori di fiducia dell’azienda, che hanno allestito lungo il percorso una vetrina di stand e desk promozionali di alto livello tecnico.

In chiusura al percorso in allevamento è stata predisposta un’area dedicata all’esposizione di due belle file di soggetti di razza Frisona (più uno di razza Jersey) al top per genetica e morfologia, dove per l’occasione è stato allestito anche un palco dal quale tutte le autorità che sono intervenute, dal parroco al sindaco del paese, ai rappresentati di Anafibj e Raggio di Sole, hanno portato il loro saluto agli ospiti e omaggiato la famiglia Dotti, che ha ringraziato tutti con commozione.

Per Anafibj hanno preso la parola il prof. Martino Cassandro, direttore dell’Associazione, e Corrado Zilocchi,

responsabile dell’ufficio valutazioni e mostre, che hanno evidenziato come l’azienda La corte di Dotti sia un modello di eccellenza, con una mandria caratterizzata da indici genomici ampiamente migliori rispetto alla media nazionale, sia per le vacche, sia per le manze (l’azienda si conferma tra le prime posizioni nella classifica della provincia di Modena).

Oltre al grande potenziale produttivo, l’allevamento si distingue per un altissimo valore morfologico, testimoniato dal 21% di vacche eccellenti presenti in stalla e dai numerosi piazzamenti di rilievo nelle principali Mostre Ufficiali di Libro Genealogico, a cui l’azienda partecipa assiduamente fin dal 1996. La giornata “porte aperte” presso l’azienda agricola La Corte di Dotti ha permesso ancora una volta di consolidare e rafforzare i rapporti tra e con gli allevatori, dando valore all’azienda che ha ospitato l’evento e a tutta la filiera che vi ruota attorno, e si è dimostrata un evento di enorme successo.

