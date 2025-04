”L’agricoltura dell’UE: scenari, strategie, incertezze e prospettive”. E’ il tema della tavola rotonda organizzata da Coldiretti Cremona per stasera a Grumello Cremonese. L’appuntamento si pone nell’ambito dell’edizione 2025 della Fiera Regionale Agricola di Primavera “FierAgrumello” e prenderà il via alle ore 20:30 nella sala conferenza di via Roma 2.

“Con importanti relatori, affronteremo temi di grande attualità, certamente strategici per il futuro della nostra agricoltura e del lavoro delle imprese agricole – spiega Giovanni Roncalli, Direttore di Coldiretti Cremona –. Si è aperta una nuova stagione, che mette in discussione gli equilibri geopolitici consolidati nel dopoguerra e poi successivamente alla caduta del muro di Berlino. Con la paventata guerra dei dazi, che ha messo ulteriormente a nudo le fragilità di un’Europa che soffre di esiziali dipendenze strategiche, prima fra tutte quella energetica, come si è visto durante il conflitto, tuttora in corso, in Ucraina.

Parleremo dunque di dazi, e dell’incidenza che potranno avere sulla nostra economia. Ma parleremo soprattutto dell’Europa che vogliamo, più vicina ai cittadini e alle imprese. Aggiorneremo i Soci sulle tematiche tecniche di maggiore interesse, e con loro dialogheremo in merito alle principali sfide messe in campo da Coldiretti, a difesa degli agricoltori e delle nostre comunità”.

La tavola rotonda proporrà gli interventi di qualificati ed attesi relatori. Interverranno Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia, Attilio Barbieri, giornalista e autore dei blog “Il Casalingo di Voghera” e “Italia in prima pagina”, Andrea Azzoni, dirigente Generale Vicario U.O. Filiere Agroalimentari e Zootecniche di Regione Lombardia, Ermes Sagula, responsabile CAA Coldiretti Lombardia.

Il compito di coordinare i lavori è affidato al direttore di Coldiretti Cremona Giovanni Roncalli. Per Coldiretti anche questa serata si pone fra i numerosi incontri territoriali che, in tutte le zone, con il titolo di “Insieme per l’Ascolto”, stanno vedendo protagonisti centinaia di agricoltori di Coldiretti Cremona.

