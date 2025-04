Lecce, morto il fisioterapista del club: rinviata partita con l’Atalanta

(Adnkronos) – La partita di campionato tra Atalanta e Lecce non si giocherà domani, venerdì 25 aprile. Lo ha comunicato il club salentino con una nota ufficiale, dopo il lutto che ha colpito il gruppo squadra. Nella notte, durante il ritiro del club a Coccaglio, è morto il fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita, trovato senza vita nella sua camera d’albergo.

Fiorita era lo storico fisioterapista del Lecce, club per cui lavorava da un ventennio: “L’U.S. Lecce profondamente sconvolta – si legge nella nota – comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.