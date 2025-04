ROMA (ITALPRESS) – Italiani, ma anche stranieri: fedeli in fila in piazza San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Decine di migliaia di persone che non si sono lasciate scoraggiare dalle lunghissime attese per accedere alla Basilica dove è stata allestita la camera ardente.

xb1/abr/gtr

© Riproduzione riservata