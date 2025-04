Modena, tre cadaveri trovati in casa: è ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) –

Tre corpi senza vita sono stati ritrovati all’interno di un’abitazione di Modena, in via Pomposiana, nella zona della città conosciuta con il nome Marzaglia. Secondo quanto riferiscono i carabinieri della sezione cittadina, si tratterebbe di due genitori e del figlio disabile. La causa della morte sarebbe riconducibile a un avvelenamento, mentre toccherà alle indagini degli inquirenti – che vedono impegnati anche gli esperti del reparto scientifico – fare luce sulle cause che hanno portato al decesso dei tre cittadini modenesi.

Al momento, i carabinieri non escludono che quanto accaduto sia riconducibile a un gesto violento: in tal caso, secondo quanto è possibile dedurre dalle prime informazioni, potrebbe essere stato il padre a uccidere la moglie e il figlio, per poi togliersi la vita. Questo perché, secondo quanto riferito all’Adnkronos da un commerciante della zona, la donna sarebbe stata malata da tempo, impossibilitata a “svolgere azioni che richiedano particolare forza fisica e impiego di energie”, mentre il figlio disabile era in carrozzina.