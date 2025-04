Nella notte massicci bombardamenti su Kiev, quasi 100 i civili colpiti

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 9 morti e 70 feriti un primo bilancio dei massicci bombardamenti con missili e droni russi che nella notte hanno colpito Kiev. “Sono trascorsi quarantaquattro giorni da quando l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco completo e gli attacchi. Questa era una proposta degli Stati Uniti. Per quarantaquattro giorni, la Russia ha continuato a uccidere persone, evitando di esercitare forti pressioni e di assumersi le proprie responsabilità”, è quanto si legge sul canale telegram del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “È molto importante che tutti nel mondo vedano e capiscano cosa sta realmente accadendo. Circa 70 missili, compresi missili balistici. Quasi altri 150 droni d’attacco. Purtroppo la distruzione è molta. Sono in corso le operazioni di soccorso per la rimozione delle macerie degli edifici. Ad oggi, in tutta l’Ucraina sono rimaste ferite più di 80 persone. Tutti vengono aiutati. Purtroppo a Kiev sono morte 9 persone. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. C’era un rapporto dal comando militare. Ho incaricato il Ministro della Difesa dell’Ucraina di contattare immediatamente i partner in merito alle nostre richieste di rafforzamento della difesa aerea”. Grato a tutti coloro nel mondo che sostengono l’Ucraina e il nostro popolo”, ha concluso il presidente.

mca1/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)