Caro direttore,

ocntrariamente a quanto sostiene il presidente della provincia di Parma, il nuovo casello di Sissa-Trecasali non è una cattedrale nel deserto. E’ utilissimo per chi arriva da San Secondo (per loro “via Cremonese”) e quindi anche dal ponte sul Po (per noi Isola Pescaroli) : infatti permetterà di raggiungere velocemente l’autostrada Piacenza-Bologna, senza dover entrare nella variante della SS 9 e percorrere la vecchia tangenziale di Parma fino allo svincolo della SS 343 Asolana. Ne trae grande beneficio la circolazione su queste arterie, in quanto i camion e le auto ci metteranno ben poco ad iniziare l’uso di questa scorciatoia.

