Nuovo Parco della salute a Torino, Cirio “Lavori pronti entro il 2031”

TORINO (ITALPRESS) – “Questo è il giorno da cui si parte, l’impresa vincitrice è incaricata e operativa e da qui parte il cronoprogramma. Entro il prossimo novembre si concluderà la Conferenza dei servizi, per trasformare il progetto definitivo in esecutivo, da novembre serviranno otto mesi per la presentazione del progetto esecutivo che verrà realizzato. L’inizio dei lavori previsto entro il 2026, per arrivare al 2031 con il nuovo ospedale del Piemonte, che sarà fra i più importanti in Italia”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a Torino per la firma del contratto di affidamento per la progettazione, costruzione e gestione del futuro Parco della Salute.

