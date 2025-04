Sophie Nyweide, è giallo sulla morte dell’attrice: dalla gravidanza all’ipotesi overdose

(Adnkronos) – È giallo sulla morte di Sophie Nyweide. L’attrice statunitense è stata trovata morta il 14 aprile scorso, poco prima delle 5 del mattino, nei pressi di un capanno, sulla riva di un fiume a Bennington, nel Vermont. Aveva 24 anni, ma era nota per aver interpretato diversi film da bambina come ‘Noah’ e ‘Mammoth’.

A distanza di dieci giorni il suo decesso è ancora avvolto nel mistero. Secondo il certificato di morte, ottenuto dal sito di gossip hollywoodiano ‘Tmz’, Nyweide era incinta quando è stata dichiarata morta. È stata eseguita l’autopsia e, al momento, non si conosce ancora la causa esatta del decesso, in attesa delle risposte degli esami tossicologici disposti dal medico legale. La polizia, tuttavia, sta indagando sulla morte come possibile overdose non intenzionale. La madre di Sophie, Shelly Gibson, ex attrice, ha dichiarato a Tmz di essere a conoscenza che sua figlia faceva uso di droghe e ha aggiunto che al momento della morte la 24enne era con altre persone.

La polizia non ha escluso l’ipotesi di un omicidio per la morte di Sophie Nyweide. Un uomo era con la baby attrice quando è morta e sta collaborando con la polizia, anche se fonti investigative hanno precisato che non è considerato un sospettato.

Nyweide era nata l’8 luglio 2000 a Burlington, nel Vermont. Il suo desiderio di diventare attrice è nato guardando i film al cinema Village Picture Shows di Manchester, ora chiuso, che sua madre, Shelly Gibson aveva acquistato nel 2003.

Sophie Nyweide, che ha interpretato la figlia dei personaggi di Michelle Williams e Gael García Bernal nel dramma romantico ‘Mammoth’ (2009), aveva iniziato a recitare all’età di 10 anni. Ha interpretato una ragazzina la cui madre sta morendo di cancro in ‘I numeri dell’amore’ (2010), con Jessica Alba. È apparsa anche in ‘Il matrimonio di mia sorella’ (2007) di Noah Baumbach, in ‘La teoria delle ombre’ (2010), con James Franco, e in ‘Noah’ (2014) di Darren Aronofsky, con Russell Crowe.

In ‘Mammoth’ (2009), del regista Lukas Moodysson, il personaggio di Nyweide, Jackie, trascorre gran parte del tempo con la sua tata filippina (Marife Necesito), mentre i genitori sono troppo impegnati per stare dietro a lei. La giovane attrice era tra i membri del cast che si sono recati oltreoceano per promuovere il dramma svedese in lingua inglese alla prima del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. (di Paolo Martini)