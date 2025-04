Zelensky “Stiamo lottando per la nostra libertà”

PRETORIA (SUDAFRICA) (ITALPRESS) – “Stiamo lottando per la nostra libertà in una guerra su vasta scala da più di tre anni, stiamo lottando contro l’occupazione russa, contro l’umiliazione del nostro popolo, contro ogni prepotenza nei confronti dell’Ucraina e degli ucraini. Stamattina il nostro paese ha subito un nuovo attacco russo su larga scala”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Pretoria, in Sudafrica.

sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)