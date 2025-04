Al via anche quest’anno il torna l’ormai tradizionale appuntamento con il Vecchio Ospedale Festival, che mira a far scoprire alla cittadinanza degli spazi storici cittadini che solitamente sono poco sfruttati, offrendo una proposta culturale a 360 gradi che spazia dall’arte alla musica. Tutti luoghi inclusi nel progetto di rigenerazione urbana “Giovani in centro” del Comune di Cremona.

La rassegna, promossa dall’Associazione Latinoamericana di Cremona, andrà in scena fino 27 aprile. Tre giorni in cui i luoghi che anticamente ospitavano il complesso del Vecchio Ospedale si apriranno alla cittadinanza, per ospitare concerti, mostre, conferenze, workshop, laboratori per bambini e spettacoli.

La manifestazione ha preso il via giovedì 24 aprile, con l’inaugurazione ufficiale, nella sede di Alac (via Gioconda, 3), dove era presente anche il sindaco Virgilio. Durante l’incontro sono state illustrate anche le linee guida del progetto “Giovani in Centro”, pensato per riqualificare l’ex chiesa di San Francesco e l’area adiacente, trasformandole in un Hub per la creatività giovanile. Poi è andata in scena la presentazione della mostra permanente nello spazio espositivo “Siqueiros”, accompagnata da letture e interventi musicali.

